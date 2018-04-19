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03:33 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские спасатели полетели на Бе-200 защищать Амурскую область от огня

Из Хабаровска в Амурскую область направили дополнительные силы МЧС, чтобы помочь защитить населённые пункты от угрожающих им пожаров. В соседний регион вылетел первый самолёт-амфибия Бе-200, второй готовится к отправке.

Воздушное судно Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России направилось в Благовещенск. Сейчас на территории Приамурья сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Бе-200 сразу задействуют в тушении пожаров в самых проблемных районах, где есть угроза распространения огня на населённые пункты. Самолёт-амфибия может приводняться на водоёмы и сбрасывать до 12 тонн жидкости на очаги пожаров — как «залпом», так и последовательным открытием створок водяных баков. Бе-200 может работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, спасателей ДВРПСО также направят в районы, где требуется усиление группировки лесоохраны, добровольцев и местных пожарных подразделения для обеспечения защиты жилых домов и объектов экономики от огня.

РИА «Восток-Медиа» писало, что Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России получил новый самолёт-амфибию Бе-200ЧС. Теперь у спасателей региона в распоряжении три воздушных судна этого типа, что позволяет эффективнее противостоять пожарам.

В апреле в Амурскую область для помощи в борьбе с огнём из Хабаровска отправлялся вертолёт Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС России. В регионе тогда действовали 30 очагов возгорания, практически все — крупные.

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