Хабаровские спасатели полетели на Бе-200 защищать Амурскую область от огня
Из Хабаровска в Амурскую область направили дополнительные силы МЧС, чтобы помочь защитить населённые пункты от угрожающих им пожаров. В соседний регион вылетел первый
Из Хабаровска в Амурскую область направили дополнительные силы МЧС, чтобы помочь защитить населённые пункты от угрожающих им пожаров. В соседний регион вылетел первый
Воздушное судно Хабаровского
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа» писало, что Хабаровский
В апреле в Амурскую область для помощи в борьбе с огнём из Хабаровска отправлялся вертолёт Ми-8 Сибирского регионального центра МЧС России. В регионе тогда действовали 30 очагов возгорания, практически все — крупные.