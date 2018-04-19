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07:26 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Три человека погибли при ДТП с пьяным водителем на трассе Томск-Новосибирск

Инцидент произошел вчера, 18 апреля.

Автомобили Тойота и Газель встретились в лобовом столкновении на трассе «Томск-Новосибирск» в 40 километрах от Томска. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

От удара оба транспортных средства пострадали. У Тойоты отлетела крыша. Люди, которые находились в легковушке, погибли на месте дорожно-транспортного происшествия.

Сообщается также, что водитель седана находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел с собой водительских прав. В сторону Томска вчера образовался крупный затор из-за несчастного случая.

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