Три человека погибли при ДТП с пьяным водителем на трассе Томск-Новосибирск
Инцидент произошел вчера, 18 апреля.
Инцидент произошел вчера, 18 апреля.
Автомобили Тойота и Газель встретились в лобовом столкновении на трассе «Томск-Новосибирск» в 40 километрах от Томска. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
От удара оба транспортных средства пострадали. У Тойоты отлетела крыша. Люди, которые находились в легковушке, погибли на месте
Сообщается также, что водитель седана находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел с собой водительских прав. В сторону Томска вчера образовался крупный затор