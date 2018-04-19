Приморец «одолжил» у экс-супруги 3,5 миллиона рублей
Всего он присвоил себе почти 4 миллиона рублей.
Всего он присвоил себе почти 4 миллиона рублей.
Во Владивостоке перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хищении порядка 4 миллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В 2016 году мужчина решил похитить деньги у своей бывшей супруги, когда узнал о её намерении купить дорогостоящий автомобиль.
Весной 2017 года тот же мужчина попросил своего знакомого оказать услугу его сестре по продаже автомобиля Mitsubishi Pajero. Мужчина поверил фигуранту и передал ему машину. Злоумышленник продал транспортное средство за 460 тысяч рублей и оставил деньги себе.
Уголовное дело направлено прокурором в суд. К фигуранту заявлены исковые требования о возмещении ущерба, причиненного преступными действиями.
Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в мошенничестве (статья 159 УК РФ).