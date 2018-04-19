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04:26 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец «одолжил» у экс-супруги 3,5 миллиона рублей

Всего он присвоил себе почти 4 миллиона рублей.

Во Владивостоке перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хищении порядка 4 миллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

В 2016 году мужчина решил похитить деньги у своей бывшей супруги, когда узнал о её намерении купить дорогостоящий автомобиль. Экс-супруг попросил у неё в долг сначала 2 миллиона, а затем ещё 1,5 миллиона рублей. В общей сложности мужчина одолжил 3,5 миллиона рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Несмотря на развод (разногласия возникли после того, как женщина узнала о судимости своего избранника за убийство), между ними остались хорошие доверительные отношения, поэтому потерпевшая поверила обещаниям мужчины вернуть ей деньги.

Весной 2017 года тот же мужчина попросил своего знакомого оказать услугу его сестре по продаже автомобиля Mitsubishi Pajero. Мужчина поверил фигуранту и передал ему машину. Злоумышленник продал транспортное средство за 460 тысяч рублей и оставил деньги себе.

Уголовное дело направлено прокурором в суд. К фигуранту заявлены исковые требования о возмещении ущерба, причиненного преступными действиями.

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в мошенничестве (статья 159 УК РФ).

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