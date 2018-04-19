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04:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Работник хабаровской автомастерской присвоил и разобрал машину клиента

В Хабаровске полицейские задержали 35-летнего работника автомастерской, которого подозревают в растрате, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

К правоохранителям обратился потерпевший. Он рассказал, что в июне 2017 года отдал свою иномарку на покраску кузова в мастерскую. Автомобиль принял работник сервиса. Позже он под различными предлогами переносил сроки окончания работ. Когда владелец приехал в мастерскую, то не обнаружил там своей машины.

Позже полицейские нашли иномарку во дворе промышленной базы на улице Вологодской. Машина находилась в разукомплектованном состоянии.

Как выяснилось, туда машину перегнал мастер сервиса. В течение нескольких месяцев мужчина снимал с иномарки узлы и агрегаты, которые затем продавал. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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