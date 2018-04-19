Работник хабаровской автомастерской присвоил и разобрал машину клиента
В Хабаровске полицейские задержали 35-летнего работника автомастерской, которого подозревают в растрате, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровске полицейские задержали 35-летнего работника автомастерской, которого подозревают в растрате, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
К правоохранителям обратился потерпевший. Он рассказал, что в июне 2017 года отдал свою иномарку на покраску кузова в мастерскую. Автомобиль принял работник сервиса. Позже он под различными предлогами переносил сроки окончания работ. Когда владелец приехал в мастерскую, то не обнаружил там своей машины.
Как выяснилось, туда машину перегнал мастер сервиса. В течение нескольких месяцев мужчина снимал с иномарки узлы и агрегаты, которые затем продавал. Ущерб составил 100 тысяч рублей.
Сейчас возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.