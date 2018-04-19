Работник хабаровской автомастерской присвоил и разобрал машину клиента

К правоохранителям обратился потерпевший. Он рассказал, что в июне 2017 года отдал свою иномарку на покраску кузова в мастерскую. Автомобиль принял работник сервиса. Позже он под различными предлогами переносил сроки окончания работ. Когда владелец приехал в мастерскую, то не обнаружил там своей машины.