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04:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На красноярском цементном заводе во время подрыва трубы погиб рабочий

Работы по демонтажу приостановлены до выяснения причин ЧП.

На красноярском цементном заводе во время работ по демонтажу трубы погиб рабочий. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе предприятия.

Напомним, на заводе планировалось убрать неэксплуатируемую 80-метровую трубу с помощью промышленных взрывов. 17 апреля было проведено два подрыва из четырех запланированных. Погода помешала проводить дальнейшие работы в этот день. Накануне рабочие произвели еще один взрыв, но труба осталась на месте.

Сотрудник подрядной организации из Челябинска решил проверить причину, но как только он поднялся наверх, строение обрушилось. Мужчину завалило обломками. Уже известно, что погибшему было 48 лет.

В пресс-службе цементного завода сообщили, что работы по демонтажу трубы приостановлены до того момента, пока следователи не выяснят все обстоятельства трагедии.

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На красноярском цементном заводе во время подрыва трубы погиб рабочий
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