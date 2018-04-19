На красноярском цементном заводе во время подрыва трубы погиб рабочий

На красноярском цементном заводе во время работ по демонтажу трубы погиб рабочий. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе предприятия.

Напомним, на заводе планировалось убрать неэксплуатируемую 80-метровую трубу с помощью промышленных взрывов. 17 апреля было проведено два подрыва из четырех запланированных. Погода помешала проводить дальнейшие работы в этот день. Накануне рабочие произвели еще один взрыв, но труба осталась на месте.

Сотрудник подрядной организации из Челябинска решил проверить причину, но как только он поднялся наверх, строение обрушилось. Мужчину завалило обломками. Уже известно, что погибшему было 48 лет.