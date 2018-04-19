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07:15 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Березниках разыскивают пропавшую 42-летнюю женщину-парикмахера

Она уехала на семинар в Пермь 11 апреля и неделю не выходит на связь.

С 11 апреля неизвестно местонахождение 42-летней жительницы Березников Кучиной Екатерины Сергеевны. В этот день она уехала в Пермь на семинар парикмахеров и пропала. Родные, потерявшие с ней связь, написали заявление в полицию. К поиску женщины подключились березниковские волонтёры.

На страничке ВКонтакте «БРОО ПСО “Мой день” Пермский край РФ» были опубликованы ориентировки с приметами пропавшей женщины.

Приметы: рост 172 см., волосы светлые, плотного телосложения.

Особые приметы: отсутствие переднего зуба.

Была одета: обувь чёрного цвета, чёрная кожанка, чёрные штаны.

При себе: сумочка женская светлая, пакет с инструментами парикмахера.

Всех, кому что-либо известно о судьбе Кучиной Екатерина Сергеевны, просят позвонить в полицию.

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