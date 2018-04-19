В Березниках разыскивают пропавшую 42-летнюю женщину-парикмахера
Она уехала на семинар в Пермь 11 апреля и неделю не выходит на связь.
Она уехала на семинар в Пермь 11 апреля и неделю не выходит на связь.
С 11 апреля неизвестно местонахождение 42-летней жительницы Березников Кучиной Екатерины Сергеевны. В этот день она уехала в Пермь на семинар парикмахеров и пропала. Родные, потерявшие с ней связь, написали заявление в полицию. К поиску женщины подключились березниковские волонтёры.
На страничке ВКонтакте «БРОО ПСО “Мой день” Пермский край РФ» были опубликованы ориентировки с приметами пропавшей женщины.
Приметы: рост 172 см., волосы светлые, плотного телосложения.
Особые приметы: отсутствие переднего зуба.
Была одета: обувь чёрного цвета, чёрная кожанка, чёрные штаны.
При себе: сумочка женская светлая, пакет с инструментами парикмахера.
Всех, кому