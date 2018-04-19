В Березниках разыскивают пропавшую 42-летнюю женщину-парикмахера

С 11 апреля неизвестно местонахождение 42-летней жительницы Березников Кучиной Екатерины Сергеевны. В этот день она уехала в Пермь на семинар парикмахеров и пропала. Родные, потерявшие с ней связь, написали заявление в полицию. К поиску женщины подключились березниковские волонтёры.