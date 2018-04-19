В Красноярске мошенники раздают пенсионерам деньги за паспортные данные
Платят по 500 рублей.
Платят по 500 рублей.
В Красноярске неизвестные под видом сотрудников администрации ходят по квартирам пожилых людей и раздают деньги ко Дню победы. Но по 500 рублей в руки они выдают не просто так — пенсионеры должны предоставить свои паспортные данные и подписать документы для отчетности. Для чего собираются данные и какие именно документы подписывают пенсионеры, пока не установлено.
В администрации города поясняют, что никакие доплаты их специалисты по домам не разносят.
«Все выплаты осуществляются только на личный банковский счет гражданина или через почтовое отделение. Специалисты органов социальной защиты населения не вручают материальную помощь ветеранам на дому и не запрашивают паспортные данные. Тем более что размер выплат составляет не менее тысячи рублей», — пояснила руководитель главного управления социальной защиты населения администрации Красноярска Наталья Береговая.
При возникновении подобной ситуации, пенсионерам стоит незамедлительно обратиться в правоохранительные органы или в главное управление социальной защиты населения администрации Красноярска по номеру телефона: 226−10−43.