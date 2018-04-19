Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
В России построили тягач «Вощина-1»
Мальчик с аутизмом построил самую большую в мире модель «Титаника»
Известный фигурист решил продать свою квартиру
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
«Стыдно за страну»: в Сети отреагировали на удар США по Сирии
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Два гола Кучерова позволили «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в КС
53-летний Ленни Кравиц похвастался подтянутой фигурой
Семья Виктории Бекхэм устроила для нее идеальный день рождения
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
Российские «Терминаторы» пугают запад
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
07:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Парень кинулся с ножом на прохожих в центре Челябинска

Трое человек ранены, один из них в реанимации.

В час ночи на Кировке завязалась потасовка. Трое молодых людей привязались к проходящей мимо компании. Слово за слово и разгорелась драка. Один из зачинщиков достал нож. Одного парня полоснул по лицу, второго пырнул в живот. История произошла 18 апреля.

В одном из ближайших заведений работники вызвали наряд охраны «Витязь».

— Оперативно прибыв на место, сотрудники обнаружили двоих раненых. Оказали первую медицинскую помощь и, вызвав «скорую», бросились на поиски нападавших. Им не удалось далеко уйти. При задержании молодой человек ударил ножом старшего бойца экипажа, лезвие попало под бронежилет, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в охранном предприятии «Витязь».

В результате нападения один человек в реанимации, двое — на амбулаторном лечении. Сотрудник охраны также лечится амбулаторно.

— Данный факт зарегистрирован. По нему проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в ОМВД России по Челябинску.

Все новости региона
 CК России изучил видеозаписи с Юлией Скрипаль
«Весь день «валяла дурака»: Пугачева показала очередное фото без грима
Трамп рассказал о схватке между США и россиянами в Сирии
Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за жены-россиянки
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
В США обнаружили «тектоническую бомбу замедленного действия»
ТАСС: Сирия передала РФ неразорвавшиеся в ходе удара США ракеты
Банкиров заподозрили в хищении 4 млрд рублей
Спорт
«Спартак» опозорился в свой день рождения Красно-белые уступили одному из аутсайдеров РФПЛ «Тосно» в серии пенальти и вылетели из Кубка России
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь