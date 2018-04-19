Парень кинулся с ножом на прохожих в центре Челябинска

В час ночи на Кировке завязалась потасовка. Трое молодых людей привязались к проходящей мимо компании. Слово за слово и разгорелась драка. Один из зачинщиков достал нож. Одного парня полоснул по лицу, второго пырнул в живот. История произошла 18 апреля.

В одном из ближайших заведений работники вызвали наряд охраны «Витязь».

— Оперативно прибыв на место, сотрудники обнаружили двоих раненых. Оказали первую медицинскую помощь и, вызвав «скорую», бросились на поиски нападавших. Им не удалось далеко уйти. При задержании молодой человек ударил ножом старшего бойца экипажа, лезвие попало под бронежилет, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в охранном предприятии «Витязь».

В результате нападения один человек в реанимации, двое — на амбулаторном лечении. Сотрудник охраны также лечится амбулаторно.