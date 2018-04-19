В Красноярске дачный вор отделался условным сроком
Мужчина выносил из дачных домиков бытовую технику.
Мужчина выносил из дачных домиков бытовую технику.
Красноярца приговорили к условному сроку за кражи с дачных участков. Об этом сообщили в
Подозреваемого поймали правоохранители во время патрулирования улиц. Полицейские заметили припаркованный на проезжей части автомобиль и решили осмотреть его. На заднем сидении они заметили бытовую технику. Где именно владелец машины взял эти вещи, он объяснить не смог. Правоохранители задержали красноярца для выяснения всех обстоятельств.
21-летний ранее не судимый красноярец признался в краже. Всего ему удалось «обчистить» пять домов. В ведомстве отметили, что все похищенное имущество вернули законным владельцам.
Суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно.