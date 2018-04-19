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06:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске дачный вор отделался условным сроком

Мужчина выносил из дачных домиков бытовую технику.

Красноярца приговорили к условному сроку за кражи с дачных участков. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Подозреваемого поймали правоохранители во время патрулирования улиц. Полицейские заметили припаркованный на проезжей части автомобиль и решили осмотреть его. На заднем сидении они заметили бытовую технику. Где именно владелец машины взял эти вещи, он объяснить не смог. Правоохранители задержали красноярца для выяснения всех обстоятельств.

В тот момент пожилая женщина обратилась в полицию с заявлением о краже ковров и одежды на сумму около пяти тысяч рублей. Оказалось, что вещи пенсионерки как раз были в том автомобиле.

21-летний ранее не судимый красноярец признался в краже. Всего ему удалось «обчистить» пять домов. В ведомстве отметили, что все похищенное имущество вернули законным владельцам.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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