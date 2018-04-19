В Прикамье педагог коррекционной школы сядет на скамью подсудимых

Учителя физкультуры МОКУ «Обвинская коррекционная школа — интернат» будут судить за «Мошенничество». По учебному плану педагог должен был проводить с ребёнком-инвалидом занятия физической и лечебной физической культурой на дому, но не делал этого. Зато на протяжении полугода исправно приносил руководству школы отчеты о проделанной работе.

На основании данных документов бухгалтерия начисляла педагогу заработную плату.

«Прокуратура Карагайского района провела проверку в школе-интернате исполнения законодательства об общедоступности и бесплатности общего образования, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. — В результате директору внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности».