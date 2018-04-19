Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Что будет, если «закончились права»
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына
Еврокомиссия поддержала вступление двух стран в ЕС
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Заседание ОЗХО по Сирии закончилось паникой и истерикой Запада
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Два гола Кучерова позволили «Тампе» обыграть «Нью-Джерси» в КС
Алина Кабаева поддержала Армена Джигарханяна
Алену Свиридову в Японии укусил олень
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
Российские «Терминаторы» пугают запад
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
07:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье педагог коррекционной школы сядет на скамью подсудимых

Он обвиняется в «Мошенничестве».

Учителя физкультуры МОКУ «Обвинская коррекционная школа — интернат» будут судить за «Мошенничество». По учебному плану педагог должен был проводить с ребёнком-инвалидом занятия физической и лечебной физической культурой на дому, но не делал этого. Зато на протяжении полугода исправно приносил руководству школы отчеты о проделанной работе.

На основании данных документов бухгалтерия начисляла педагогу заработную плату.

«Прокуратура Карагайского района провела проверку в школе-интернате исполнения законодательства об общедоступности и бесплатности общего образования, — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. — В результате директору внесено представление, по результатам рассмотрения которого два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности».

А в отношении педагога-физрука было возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое может ему грозить — до двух лет лишения свободы.

Все новости региона
Насколько вы подходите друг другу? Тест
Трамп рассказал о схватке между США и россиянами в Сирии
Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за жены-россиянки
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
В США обнаружили «тектоническую бомбу замедленного действия»
ТАСС: Сирия передала РФ неразорвавшиеся в ходе удара США ракеты
Банкиров заподозрили в хищении 4 млрд рублей
Спорт
«Спартак» опозорился в свой день рождения Красно-белые уступили одному из аутсайдеров РФПЛ «Тосно» в серии пенальти и вылетели из Кубка России
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь