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07:09 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае из-за коровы произошло ДТП: есть пострадавшие

Водитель не заметил животное, которое гуляло по трассе.

В Красноярском крае выбежавшая на трассу корова стала причиной серьёзного ДТП. Информацию подтвердили в ГИБДД.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на 24-м километре трассы «Красноярск-Дивногорск». Водитель «Хонды» не заметил гуляющую по дороге корову и сбил животное. Автомобиль откинуло не встречную полосу, где в тот момент ехала «Лада Гранта». Произошло столкновение машин.

В результате ДТП травмы получил водитель «Хонды», он находится в больнице. Также пострадали два пассажира «Лады Гранты». Им оказали помощь на месте. Корова погибла.

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