Полиция задержала четырех сотрудников камчатского банка

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«Задерживали злоумышленников одновременно в нескольких городах — Петропавловске-Камчатском, Москве и Калининграде. В состав группы входили 62-летний директор филиала банка, его 48-летний заместитель, 39-летний владелец группы компаний, в состав которой входит кредитное учреждение, а также его доверенное лицо», — отметили в пресс-службе.

Злоумышленники на протяжении нескольких лет на основании подложных документов осуществляли выдачу заведомо невозвратных кредитов. В итоге похитили более 4 млрд рублей.

В УМВД корреспонденту ТАСС отказались уточнить название банка, сославшись на тайну следствия.