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07:51 (мск), источник: ТАСС

Полиция задержала четырех сотрудников камчатского банка

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Полицейские и сотрудники ФСБ России при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали четырех должностных лиц камчатского банка, подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, злоумышленники похитили более четырех млрд рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

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«Задерживали злоумышленников одновременно в нескольких городах — Петропавловске-Камчатском, Москве и Калининграде. В состав группы входили 62-летний директор филиала банка, его 48-летний заместитель, 39-летний владелец группы компаний, в состав которой входит кредитное учреждение, а также его доверенное лицо», — отметили в пресс-службе.

Злоумышленники на протяжении нескольких лет на основании подложных документов осуществляли выдачу заведомо невозвратных кредитов. В итоге похитили более 4 млрд рублей.

В УМВД корреспонденту ТАСС отказались уточнить название банка, сославшись на тайну следствия.

В рамках расследования уголовных дел, возбужденных следственной частью Следственного управления УМВД России по Камчатскому краю по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 2 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») Уголовного кодекса РФ, в отношении трех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Четвертого поместили судом под домашний арест.

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