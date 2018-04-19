Полицейские вытащили хабаровчанина из горящей квартиры

О том, что в соседней многоэтажке горит квартира, участковому Антону Дутову сообщили жители дома, где произошёл пожар. Они рассказали, что огонь полыхает на четвёртом этаже. Полицейский вышел на улицу и увидел, как из разбитого окна клубится густой чёрный дым и вырываются языки пламени. Пожарные расчёты только подъезжали к месту возгорания.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, участковый стал звонить и стучать в двери квартир, просил жильцов эвакуироваться. Хозяин одной из квартир сообщил, что в эпицентре пожара находятся люди. Полицейский обмотал голову мокрым полотенцем и зашёл в помещение. В прихожей он нашёл мужчину и вынес его из опасной зоны.

В это время огонь в окнах квартиры заметил, проезжавший мимо дома, старший прапорщик полиции Ислам Халаладзиев. Он поспешил на помощь и с коллегой вытащил пострадавшего на улицу. Мужчина, получивший сильные ожоги, пришёл в себя, скорая помощь доставила его в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.

После этого Ислам Халаладзиев поднялся на пятый этаж, стучал во все квартиры, чтобы оставшиеся в них люди покинули помещения, вывел на улицу женщину.

В результате возгорания квартира пострадавшего полностью выгорела. После тушения огня пожарные обнаружили тело 84-летней женщины.