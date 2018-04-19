Полицейские вытащили хабаровчанина из горящей квартиры
В дальневосточной столице полицейские спасли из горящей квартиры на улице Суворова 54-летнего мужчину. Его мать
В дальневосточной столице полицейские спасли из горящей квартиры на улице Суворова 54-летнего мужчину. Его мать
О том, что в соседней многоэтажке горит квартира, участковому Антону Дутову сообщили жители дома, где произошёл пожар. Они рассказали, что огонь полыхает на четвёртом этаже. Полицейский вышел на улицу и увидел, как из разбитого окна клубится густой чёрный дым и вырываются языки пламени. Пожарные расчёты только подъезжали к месту возгорания.
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После этого Ислам Халаладзиев поднялся на пятый этаж, стучал во все квартиры, чтобы оставшиеся в них люди покинули помещения, вывел на улицу женщину.
В результате возгорания квартира пострадавшего полностью выгорела. После тушения огня пожарные обнаружили тело 84-летней женщины.
Руководство краевого управления МВД России решило поощрить полицейских за спасение людей.