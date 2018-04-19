Автомобиль «Яндекс. Такси» снес столб в Коркино
КОРКИНО, 19 апреля, ФедералПресс. В Коркино полицейские начали проверку аварии с участие «Яндекс. Такси».
КОРКИНО, 19 апреля, ФедералПресс. В Коркино полицейские начали проверку аварии с участие «Яндекс. Такси».
Дорожный инцидент произошел 17 апреля. Около четырех часов дня, недалеко от дома № 8 по улице Борьбы в Коркино, водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и столкнулся с бетонным столбом. Удар был настолько сильным, что столб переломился и рухнул. Водитель получил серьезные травмы.
По факту произошедшего начата проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.