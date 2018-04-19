Количество погибших в ДТП с маршуткой под Любино увеличилось до пяти

Сегодня ночью, 19 апреля, в больнице умерла женщина, пострадавшая в страшной аварии на трассе Любино — Красный Яр.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, во вторник, 17 апреля, на четвертом километре трассы пассажирская «Газель» выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль «Лада Приора».

В результате аварии на месте погиб 54-летний водитель легкового автомобиля, его 26-летняя дочь и 4-летний внук. В больнице позднее скончалась 59-летняя пассажирка маршрутки. А сегодня «Новый Омск» сообщил о смерти единственной выжившей в «Ладе», 46-летней супруги водителя, матери и бабушки семьи.