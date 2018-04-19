Пожар на территории Наурзумского заповедника потушен

«Возгорание сухой травы на площади 500 га в Костанайской области ликвидировано в 02.10. Пострадавших нет», — отметил официальный представитель КЧС.
Как сообщалось ранее, в 15 км от поселка Акбулак в Костанайской области произошло возгорание сухой травы на открытой территории и частично на территории Наурзумского государственного природного заповедника. Огонь распространился из-за усиления ветра при выжигании сухой травы работниками заповедника.
В ликвидации пожара были задействованы 17 сотрудников и 3 единицы техники службы пожаротушения Костанайской области, 44 работника Наурзумского государственного природного заповедника человека и 14 единиц техники.