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07:40 (мск), источник: Kazinform

Пожар на территории Наурзумского заповедника потушен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пожар на территории Наурзумского государственного природного заповедника потушен. Об этом МИА «Казинформ» сообщил официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Источник: Kazinform
«Возгорание сухой травы на площади 500 га в Костанайской области ликвидировано в 02.10. Пострадавших нет», — отметил официальный представитель КЧС.

Как сообщалось ранее, в 15 км от поселка Акбулак в Костанайской области произошло возгорание сухой травы на открытой территории и частично на территории Наурзумского государственного природного заповедника. Огонь распространился из-за усиления ветра при выжигании сухой травы работниками заповедника.

В ликвидации пожара были задействованы 17 сотрудников и 3 единицы техники службы пожаротушения Костанайской области, 44 работника Наурзумского государственного природного заповедника человека и 14 единиц техники.

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