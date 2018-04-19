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07:27 (мск), источник: АиФ Уфа

Молодого водителя без прав госпитализировали после ДТП в Башкирии

Он был лишён водительского удостоверения месяц назад за вождение пьяным.

ДТП с пострадавшим произошло утром 18 апреля в Кумертау, сообщает ГИБДД по республике.

На трассе возле города 24-летний водитель на «двенадцатой» не справился с управлением и врезался в дорожный знак, а затем вылетел в кювет. Молодого человека госпитализировали.

Отмечено, что автовладелец был лишен прав месяц назад за вождение пьяным.

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