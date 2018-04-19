В Перми из-за аварии встало движение трамваев

По сообщениям очевидцев, в центре площади на трамвайных путях стоят два автобуса. У маршрута № 68 повреждена передняя часть — полностью снесён бампер. Рядом с транспортными средствами находится автомобиль реанимации. Движение трамваев пока перекрыто. Водители высадили пассажиров, которые идут до остановок пешком.