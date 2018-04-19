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08:22 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми из-за аварии встало движение трамваев

ДТП произошло на площади Дружбы.

Источник: РИА "Новости"

Авария стала причиной остановки движения электрического транспорта. ДТП произошло в Мотовилихинском районе на площади Дружбы.

По сообщениям очевидцев, в центре площади на трамвайных путях стоят два автобуса. У маршрута № 68 повреждена передняя часть — полностью снесён бампер. Рядом с транспортными средствами находится автомобиль реанимации. Движение трамваев пока перекрыто. Водители высадили пассажиров, которые идут до остановок пешком.

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