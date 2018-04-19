В Иркутске осудили гастролеров, которые обманывали пенсионеров

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске поймали супругов, которые приехали в наш регион из соседних республик. Приговор вынесли 28-летнему уроженцу Кабардино-Балкарии и его 27-летнюю супругу. Семейная пара специализировалась на мошенничестве. Они обманывали пожилых людей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, они обманывали пенсионеров при помощи различных уловок. Например, призывали к жалости, приходя в дом к пожилым с ребенком на руках. Они просили пенсионеров занять им деньги, а долг потом не возвращали. Иногда, получив средства, злоумышленники в качестве залога оставляли пожилым гражданам купюры «банка приколов».

В итоге им удалось похитить у местных жителей больше миллиона рублей.

— Первые заявление начали поступать еще летом прошлого года, — говорится в сообщении. — Вскоре удалось собрать достаточно доказательств, чтобы взять злоумышленников под арест.