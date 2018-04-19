В Иркутске осудили гастролеров, которые обманывали пенсионеров
Супруги похитили у пожилых людей больше 1 миллиона людей.
Супруги похитили у пожилых людей больше 1 миллиона людей.
В Иркутске поймали супругов, которые приехали в наш регион из соседних республик. Приговор вынесли 28-летнему уроженцу
Как сообщает
— Первые заявление начали поступать еще летом прошлого года, — говорится в сообщении. — Вскоре удалось собрать достаточно доказательств, чтобы взять злоумышленников под арест.
В итоге суд приговорил главу семейства к пяти годам лишения свободы, его супругу — к трем годам лишения свободы.