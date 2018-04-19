В Екатеринбурге пойдет под суд врач, убивший пациентку кровью
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге на скамье подсудимых окажется врач, обвиняемый в причинении смерти своей пациентке.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге на скамье подсудимых окажется врач, обвиняемый в причинении смерти своей пациентке.
Уральский медик попал под следствие после неудачного переливания крови, от которого умерла женщина. По данным следствия, в 2016 году
«Согласно заключению комиссии экспертов, смерть пациентки наступила от посттрансфузионного шока. При этом эксперт установил между непроведением биологической пробы, влекущей за собой переливание пациенту значительного объема несоответствующей крови, и смертью от гемолитической реакции прямую
В настоящее время уголовное дело направлен в Чкаловский суд Екатеринбурга. За причинении смерти по неосторожности своей пациентке врачу грозит до 3 лет колонии.