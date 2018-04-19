В Екатеринбурге пойдет под суд врач, убивший пациентку кровью

Уральский медик попал под следствие после неудачного переливания крови, от которого умерла женщина. По данным следствия, в 2016 году травматолог-ортопед должен был сделать переливание пациентке с переломом бедренной кости, которой нужна была операция. Несмотря на регламент Минздрава, врач не стал перед процедурой проводить проверку на совместимость по всем факторам, а во время самого переливания не выполнил требование по проведению биологической пробы.