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08:50 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге пойдет под суд врач, убивший пациентку кровью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге на скамье подсудимых окажется врач, обвиняемый в причинении смерти своей пациентке.

Уральский медик попал под следствие после неудачного переливания крови, от которого умерла женщина. По данным следствия, в 2016 году травматолог-ортопед должен был сделать переливание пациентке с переломом бедренной кости, которой нужна была операция. Несмотря на регламент Минздрава, врач не стал перед процедурой проводить проверку на совместимость по всем факторам, а во время самого переливания не выполнил требование по проведению биологической пробы.

Из-за отказа от проб медик не заметил несовместимость крови пациентки с переливаемой эритроцитной взвесью. Через несколько дней женщина скончалась.

«Согласно заключению комиссии экспертов, смерть пациентки наступила от посттрансфузионного шока. При этом эксперт установил между непроведением биологической пробы, влекущей за собой переливание пациенту значительного объема несоответствующей крови, и смертью от гемолитической реакции прямую причинно-следственную связь», — рассказали в областной прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело направлен в Чкаловский суд Екатеринбурга. За причинении смерти по неосторожности своей пациентке врачу грозит до 3 лет колонии.

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