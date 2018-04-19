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08:53 (мск), источник: Вести - Пермь

Непотушенная сигарета привела к трагедии

В результате пожара в многоэтажке в Орджоникидзевском районе Перми погиб человек.

Серьезный пожар накануне случился в многоэтажке в Орджоникидзевском районе Перми на улице Льва Лаврова. Предварительно, огонь возник в одной из квартир. Эвакуировать пришлось весь подъезд. Один человек погиб.

Весь подъезд дома в копоти и гари, потолок, стены, перила.

Пожарные эвакуировали 11 жильцов, которых этим утром разбудил вой сирен спецслужб. Горела квартира в доме на Льва Лаврова в микрорайоне Молодежный. Следы огня и дыма остались на шести этажах вверх.

Вадим Баталов: «Пожар случился на втором этаже, через лоджию перекинулся на третий этаж. На третьем этаже лоджия выгорела полностью. Пожарные приехали, на втором этаже затушили, трех человек увезли на скорой помощи с отравлением угарным газом».

В Минздраве сообщили: один пострадавший погиб, двое госпитализированы в девятую медсанчасть, еще двоим помощь была оказана на месте.

В пострадавших квартирах уже через несколько часов начали убирать. По предварительным данным, полученным из Министерства чрезвычайных ситуаций, причиной пожара стала неосторожность при курении одного из жильцов.

Во время пожара дом был отключен от электроснабжения и газоснабжения. И если электричество через несколько часов восстановили, то газа здесь нет до сих пор.

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