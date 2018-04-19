Непотушенная сигарета привела к трагедии

Серьезный пожар накануне случился в многоэтажке в Орджоникидзевском районе Перми на улице Льва Лаврова. Предварительно, огонь возник в одной из квартир. Эвакуировать пришлось весь подъезд. Один человек погиб.

Весь подъезд дома в копоти и гари, потолок, стены, перила.

Пожарные эвакуировали 11 жильцов, которых этим утром разбудил вой сирен спецслужб. Горела квартира в доме на Льва Лаврова в микрорайоне Молодежный. Следы огня и дыма остались на шести этажах вверх.

Вадим Баталов: «Пожар случился на втором этаже, через лоджию перекинулся на третий этаж. На третьем этаже лоджия выгорела полностью. Пожарные приехали, на втором этаже затушили, трех человек увезли на скорой помощи с отравлением угарным газом».

В Минздраве сообщили: один пострадавший погиб, двое госпитализированы в девятую медсанчасть, еще двоим помощь была оказана на месте.

В пострадавших квартирах уже через несколько часов начали убирать. По предварительным данным, полученным из Министерства чрезвычайных ситуаций, причиной пожара стала неосторожность при курении одного из жильцов.