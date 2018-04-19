Пермские следователи СК по «тарифному» делу ведут опросы в ФАС России

Источник в ФАС подтвердил «Ъ» начало следственных действий, отметив, что они продолжаются: «Действия, конечно, странные, но мы не возражаем».
Напомним, СУ СКР по Пермскому краю расследуется дело о превышении должностных полномочий сотрудниками Региональной службы по тарифам. Дело возбуждено по представлению первого заместителя прокурора Пермского края Владимира Черкасова.
Оно касается отмены в 2017 году тарифов для ряда электросетевых компаний. Руководитель РСТ Антон Удальев проходит по делу свидетелем.
Источник в ФАС знает, что еще в марте глава ФАС России Игорь Артемьев написал главе СК РФ Александру Бастрыкину и Генпрокурору РФ Юрию Чайке письмо в котором сообщил, что начатое расследование ставит под угрозу процесс тарифного регулирования в стране.