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09:16 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле начался суд по нашумевшему делу обманутых дольщиков

В Гомеле началось слушание нашумевшего дела о несостоявшемся строительстве десятиэтажного дома в центре города.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По версии следствия, предприниматель Константин Царьков, взявшийся за проект, оставил без денег и квартир около 30 гомельчан.

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В зале суда людей под завязку. Все — участники процесса. К слову, в рядах потерпевших нет единства. Одни считают, что предприниматель должен отвечать по закону: вернуть деньги и сесть. Другие, напротив, уверены, что на свободе он скорее рассчитается с людьми. Но теперь это решать суду.

Представитель прокуратуры зачитал гособвинение. По материалам расследования, 39-летний коммерсант, обвиняемый в мошенничестве и хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, должен был возвести два десятиэтажных дома с парковкой в центре города на улице Тельмана. Один построить удалось. Другой же остался в планах фирмы, несмотря на то что дольщики профинансировали свои квадратные метры через жилищные именные облигации. Поначалу коммерсант переносил сроки ввода объектов, а после практически перестал выходить на связь. Для того чтобы добиться разбирательства, люди, потерявшие деньги, отправились по инстанциям. Предприниматель был задержан.

По результатам расследования, ущерб, причиненный потерпевшим по делу, превысил 1,8 миллиона рублей. К моменту начала процесса обвиняемый возместил около 700 тысяч. На его имущество был наложен арест.

У предпринимателя, допрошенного в зале заседания, иная позиция. Свою вину он не признает. Заверяет, все было бы построено вовремя, если бы не противоречивость решений местных органов власти:

— Не понимаю, в чем противоправность моих действий?

В зале на подобные вопросы многие реагируют бурно:

— Здесь он — герой. А почему не собрал людей, не объяснил? Когда брал деньги, надо было думать…

Слушания продолжаются. После допроса обвиняемого суд предоставит слово многочисленным потерпевшим. Некоторые из них, кстати, уже заявили иски о компенсации морального и материального вреда.

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