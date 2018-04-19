Автомойщик на машине клиента сбил двух женщин в Березовском

В Березовском сотрудник автомойки на машине клиента протаранил ворота и сбил двух женщин. Одна из них получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.

«По предварительным данным, двух женщин сбил работник этой же мойки, молодой мужчина. Хозяин машины оставил ее помыть, а сам отправился на работу поблизости. Дело в том, что на мойке было две машины, когда одна уехала, вторую было необходимо подвинуть дальше, чтобы продолжить работу с ней. И молодой человек, вероятнее всего, из-за неопытности владения транспортным средством, допустил наезд с такими ужасными последствиями», — рассказал полковник Горелых.