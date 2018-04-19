Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После удара по Сирии Макрон выпил и высказался о Путине - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Четыре человека пострадали при нападении ученика на школу в Башкирии
Еврокомиссия поддержала вступление двух стран в ЕС
В России появился «Царь-телефон» по пугающей цене (фото)
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
РФ ответила на желание офицеров ВМС Украины вернутся в Крым
У окошка: женщину засосало в иллюминатор Boeing
«Спартак» опозорился в свой день рождения
ЦСКА сократил отставание в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
София Ротару зарабатывает 30 тысяч евро за выступление
Парень составил список правил для свидания
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
На Украине создали невероятную машину
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
09:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Автомойщик на машине клиента сбил двух женщин в Березовском

Одна скончалась.

В Березовском сотрудник автомойки на машине клиента протаранил ворота и сбил двух женщин. Одна из них получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.

Факт ЧП подтвердил «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, инцидент произошел утром 17 апреля.

«По предварительным данным, двух женщин сбил работник этой же мойки, молодой мужчина. Хозяин машины оставил ее помыть, а сам отправился на работу поблизости. Дело в том, что на мойке было две машины, когда одна уехала, вторую было необходимо подвинуть дальше, чтобы продолжить работу с ней. И молодой человек, вероятнее всего, из-за неопытности владения транспортным средством, допустил наезд с такими ужасными последствиями», — рассказал полковник Горелых.

Одна из женщин получила ссадины и ушибы. Другую госпитализировали с открытой раной живота. Женщину спасти не удалось.

В ближайшее время органы внутренних дел передадут собранные материалы в следственный комитет.

Все новости региона
Призывник наел 10 килограммов по пути из дома в военную часть
Трамп рассказал о схватке между США и россиянами в Сирии
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
В России создали оружие, которое «сводит с ума» беспилотники
ТАСС: Сирия передала РФ неразорвавшиеся в ходе удара США ракеты
Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за жены-россиянки
Банкиров заподозрили в хищении 4 млрд рублей
Спорт
«Спартак» опозорился в свой день рождения Красно-белые уступили одному из аутсайдеров РФПЛ «Тосно» в серии пенальти и вылетели из Кубка России
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь