Глава бердского клуба регбистов обезвредил в налоговой мужчину с ножом
Илью Ильченко наградили за мужество и героизм.
Илью Ильченко наградили за мужество и героизм.
Главу клуба регбистов Бердска Илью Ильченко наградили за мужество и героизм. Мужчина обезвредил налетчика с канцелярским ножом в налоговой инспекции Новосибирска.
Напомним, ЧП произошло 10 апреля в здании налоговой службы по Кировскому району — улица Мира, 63к2. Мужчина кидался на людей, а после на прибывших медиков, порезал себя. Правда, ранее сообщалось, что угомонить налетчика смог наряд Росгвардии, корторый потом передал его врачам «скорой помощи».
К счастью, в происшествии никто не пострадал.
В паблике регби клуба «Дружина» сообщается, что решение о вручении благодарности принял исполняющий обязанности начальника бердского отдела МВД Игорь Иус. По его мнению, Ильюченко повел себя как достойный мужчина.
— Вы смелый и мужественный человек. Пусть всегда вашим планам и начинаниям сопутствует успех, — сказал Игорь Иус.