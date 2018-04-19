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09:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава бердского клуба регбистов обезвредил в налоговой мужчину с ножом

Илью Ильченко наградили за мужество и героизм.

Главу клуба регбистов Бердска Илью Ильченко наградили за мужество и героизм. Мужчина обезвредил налетчика с канцелярским ножом в налоговой инспекции Новосибирска.

Напомним, ЧП произошло 10 апреля в здании налоговой службы по Кировскому району — улица Мира, 63к2. Мужчина кидался на людей, а после на прибывших медиков, порезал себя. Правда, ранее сообщалось, что угомонить налетчика смог наряд Росгвардии, корторый потом передал его врачам «скорой помощи».

К счастью, в происшествии никто не пострадал.

В паблике регби клуба «Дружина» сообщается, что решение о вручении благодарности принял исполняющий обязанности начальника бердского отдела МВД Игорь Иус. По его мнению, Ильюченко повел себя как достойный мужчина.

— Вы смелый и мужественный человек. Пусть всегда вашим планам и начинаниям сопутствует успех, — сказал Игорь Иус.

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