В Башкирии депутата сельсовета лишили статуса за пьяную езду

Установлено, что в прошлом году мужчину приговорили к обязательным работам за нарушение правил дорожного движения (ст. 264.1 УК РФ).

— Фигурант уголовного дела дважды сел за руль автомобиля «Митцубишиi Л200» в состоянии опьянения и был задержан сотрудниками ГИБДД. В соответствии с законодательством полномочия депутата должны прекращаться досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда, — рассказали в региональной прокуратуре.