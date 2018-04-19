В Башкирии депутата сельсовета лишили статуса за пьяную езду
В Балтачевском районе депутат Староянбаевского сельсовета лишен статуса за пьяную езду. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
В Балтачевском районе депутат Староянбаевского сельсовета лишен статуса за пьяную езду. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
Установлено, что в прошлом году мужчину приговорили к обязательным работам за нарушение правил дорожного движения (ст. 264.1 УК РФ).
— Фигурант уголовного дела дважды сел за руль автомобиля «Митцубишиi Л200» в состоянии опьянения и был задержан сотрудниками ГИБДД. В соответствии с законодательством полномочия депутата должны прекращаться досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда, — рассказали в региональной прокуратуре.
Совет сельского поселения проигнорировал свои обязанности и не рассмотрел вопрос о лишении депутата своего статуса. Прокуратура внесла в адрес совета представление, по результатам рассмотрения которого полномочия народного избранника досрочно прекращены.