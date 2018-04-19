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08:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Пострадавшего в Доминикане Алексея Денисова доставят в Уфу

Сумма собрана, сбор средств закрыт.

Вчера, 18 апреля, друзья Алексея Денисова, который сломал позвоночник в Доминикане, сообщили хорошую новость — сбор средств закрыт, нужная сумма собрана.

Правительство Башкирии взяло на себя обязательства по оплате оставшегося долга.

— Мы встречаем наших друзей 20 апреля в 18.20 в аэропорту Уфы, — написали в группе помощи в соцсети «Вконтакте». — Люди могут творить чудеса вместе!

Напомним, на отдыхе 25-летний Алексей ударился головой об дно, когда нырял, сломал позвоночник. Тело его полностью парализовало. Клиника, в которой ему оказали помощь, выставила счет в размере 120 тысяч долларов (почти 7,5 миллионов рублей). Чтобы вернуть мужчину домой, вся Уфа помогала и собирала деньги.

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