Пострадавшего в Доминикане Алексея Денисова доставят в Уфу
Сумма собрана, сбор средств закрыт.
Сумма собрана, сбор средств закрыт.
Вчера, 18 апреля, друзья Алексея Денисова, который сломал позвоночник в Доминикане, сообщили хорошую новость — сбор средств закрыт, нужная сумма собрана.
Правительство Башкирии взяло на себя обязательства по оплате оставшегося долга.
— Мы встречаем наших друзей 20 апреля в 18.20 в аэропорту Уфы, — написали в группе помощи в соцсети «Вконтакте». — Люди могут творить чудеса вместе!
Напомним, на отдыхе 25-летний Алексей ударился головой об дно, когда нырял, сломал позвоночник. Тело его полностью парализовало. Клиника, в которой ему оказали помощь, выставила счет в размере 120 тысяч долларов (почти 7,5 миллионов рублей). Чтобы вернуть мужчину домой, вся Уфа помогала и собирала деньги.