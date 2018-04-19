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09:25 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре из-за рюкзака эвакуировали посетителей банка

Это произошло 18 апреля около 12:30 в одном из отделений Сбербанка на улице Зиповской.

«Сотрудники банка заметили подозрительным предмет, сообщили об этом в полицию и к приезду правоохранителей эвакуировали посетителей. Специалисты обследовали помещение, обнаружили рюкзак. Внутри находились обычные вещи. Никаких опасных веществ обнаружено не было», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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