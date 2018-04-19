В Краснодаре из-за рюкзака эвакуировали посетителей банка

«Сотрудники банка заметили подозрительным предмет, сообщили об этом в полицию и к приезду правоохранителей эвакуировали посетителей. Специалисты обследовали помещение, обнаружили рюкзак. Внутри находились обычные вещи. Никаких опасных веществ обнаружено не было», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.