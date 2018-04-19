Около сорока тысяч долларов украли у бизнесмена в мечети в Узбекистане
По подозрению в совершении кражи задержаны двое подозреваемых — жители Бухарской области и Ташкента.
По подозрению в совершении кражи задержаны двое подозреваемых — жители Бухарской области и Ташкента.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали двух подозреваемых в краже почти 40 тысяч долларов у посетителя мечети в Кашкадарьинской области на юге страны, сообщает
По данным
«Потерпевший оставил борсетку с деньгами без присмотра в помещении для омовения в одной из местных мечетей. Вернувшись, он обнаружил пропажу», — говорится в сообщении.
По данным МВД, в результате оперативных мер по подозрению в совершении кражи задержаны двое подозреваемых — жители Бухарской области и Ташкента.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража». Следственные мероприятия продолжаются. Данная статья предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.