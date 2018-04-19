Около сорока тысяч долларов украли у бизнесмена в мечети в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Правоохранительные органы Узбекистана задержали двух подозреваемых в краже почти 40 тысяч долларов у посетителя мечети в Кашкадарьинской области на юге страны, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

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По данным пресс-службы, в ГОВД города Шахрисабза Кашкадарьинской области обратился местный предприниматель с заявлением о краже у него борсетки с 38,7 тысячи долларами.

«Потерпевший оставил борсетку с деньгами без присмотра в помещении для омовения в одной из местных мечетей. Вернувшись, он обнаружил пропажу», — говорится в сообщении.

По данным МВД, в результате оперативных мер по подозрению в совершении кражи задержаны двое подозреваемых — жители Бухарской области и Ташкента.