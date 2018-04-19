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09:15 (мск), источник: NewsKo

Ущерб от схода с рельсов грузового поезда под Пермью оценили в 5 млн рублей

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту схода с рельсов 20-ти грузовых вагонов в районе станции Мулянка.

Дело возбуждено по признакам уголовного преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Ущерб от произошедшего предварительно оценили в сумму, превышающую 5 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 17 марта в 4.40 утра в районе станции Мулянка сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда. Вагоны не опрокинулись, однако из-за ЧП было повреждено около 285 метров железнодорожного полотна. В результате происшествия задержек движения поездов не произошло.

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