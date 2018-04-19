В Казани женщина за рулем иномарки сбила школьницу на пешеходном переходе
Школьницу сбили на зебре, сообщает
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Школьницу сбили на зебре, сообщает
Авария произошла 18 апреля в 14.00 напротив дома № 16 по ул. Симонова.
53-летняя женщина за рулем Daewoo Lanos, по предварительным данным, не уступила дорогу на пешеходном переходе и сбила 12-летнюю девочку.
В результате ДТП пострадавшая получила закрытый перелом костей таза и ушиб позвоночника.