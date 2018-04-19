Трое камышан пострадали при взрыве газа в гараже
Три жителя Камышина получили ожоги в результате взрыва газа в гараже в пятом микрорайоне. Все они были доставлены в центральную городскую больницу.
Три жителя Камышина получили ожоги в результате взрыва газа в гараже в пятом микрорайоне. Все они были доставлены в центральную городскую больницу.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», двое мужчин в настоящее время находятся в реанимации, а третий — в общей палате.
Как выяснилось, в гараже произошла утечка газа из неисправного баллона. Взрыв произошел в тот момент, когда приятели включили электросварочный аппарат, чтобы починить автомобиль.