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11:53 (мск), источник: Клопс.ru

В торговых точках Нестеровского района нашли просроченное мясо

В Нестеровском районе в ходе проверки в нескольких торговых точках было обнаружено просроченное мясо. Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявила прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Клопс.ru

Продукция с истёкшим сроком годности реализовывалась в нескольких торговых точках из десятка, в которых прокуратура нашла грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в магазинах продавали мясо неизвестного происхождения без сопроводительных документов и без надлежаще оформленных ценников.

«Выявлен факт допуска к приготовлению пищи лицом, не прошедшим медицинский осмотр, подтверждающий отсутствие у данного работника опасных инфекционных заболеваний, а также иных заболеваний, препятствующих осуществлению профессиональной деятельности», — рассказали в прокуратуре.

Нарушения в ходе проверки были обнаружены у предприятий розничной торговли ИП Семиренко Н. А., ИП Китавичус А. В., ИП Каткова Е. А., ООО «Ностальгия», ООО «Карал», ИП Кийко С. А., ИП Якушева Н. С., ИП Павленко С. И., ИП Романин В. В., ИП Конова Э. Ч.

В результате прокуратура внесла десять постановлений о привлечении к административной ответственности. Все они направлены в Роспотребнадзор. При этом в прокуратуре также подчеркнули, что нарушения устранены в ходе проверки, а сотрудник без медкнижки отстранён от работы.

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