Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ ответили украинским офицерам, решившим вернуться в Крым
В России построили тягач «Вощина-1»
Дочь Дмитрия Хворостовского станет мамой в первый раз
Странное поведение Дюжева вызвало подозрения у поклонников
В Индонезии из реки выловили жуткого монстра (фото)
Вайнштейн и героиновая эпидемия в СШАКто и за что получил Пулитцера
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
«Из Кремля мне пока не звонили». Иван Ургант отмечает 40-летие
РФ ответила на желание офицеров ВМС Украины вернутся в Крым
У окошка: женщину засосало в иллюминатор Boeing
«Спартак» опозорился в свой день рождения
ЦСКА сократил отставание в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом»
Валерия с размахом отметила 50-летие
С кем встречаются дети российских знаменитостей (фото)
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
На Украине создали невероятную машину
Из космоса пришел загадочный снимок (фото)
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
09:37 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде задержали сотрудника камчатского банка, подозреваемого в хищении 4 млрд рублей

Сотрудникам полиции и ФСБ РФ при поддержке бойцов СОБР Росгвардии удалось задержать четырёх сотрудников камчатского банка, подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах. Один из них находился в Калининграде, сообщает пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.

Источник: Клопс.ru

Задерживали злоумышленников одновременно в нескольких городах — Петропавловске-Камчатском, Москве и Калининграде. «В состав группы входили 62-летний директор филиала банка, его 48-летний заместитель, 39-летний владелец группы компаний, в состав которой входит кредитное учреждение, а также его доверенное лицо 1977 года рождения», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, злоумышленники похитили более четырёх миллиардов рублей. На протяжении нескольких лет на основании подложных документов они выдавали заведомо невозвратные кредиты. В отношении трёх фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Четвёртый помещён судом под домашний арест.

В марте в Калининграде задержали мужчину, который 19 лет находился в федеральном розыске из-за убийства соседа.

Все новости региона
 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
Трамп рассказал о схватке между США и россиянами в Сирии
СМИ: Германия просит США освободить ее от санкций против России
Ретривер заплакал после того, как его спасли волонтеры
В России создали оружие, которое «сводит с ума» беспилотники
ТАСС: Сирия передала РФ неразорвавшиеся в ходе удара США ракеты
Начальника штаба ВМС Украины уволили из-за жены-россиянки
Банкиров заподозрили в хищении 4 млрд рублей
Спорт
«Спартак» опозорился в свой день рождения Красно-белые уступили одному из аутсайдеров РФПЛ «Тосно» в серии пенальти и вылетели из Кубка России
Авто
На продажу выставили бронированный «Пульман» Путина Как уверяет автор объявления, именно на этом автомобиле президент Владимир Путин совершил несколько поездок
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь