В Калининграде задержали сотрудника камчатского банка, подозреваемого в хищении 4 млрд рублей

Источник: Клопс.ru

Задерживали злоумышленников одновременно в нескольких городах — Петропавловске-Камчатском, Москве и Калининграде. «В состав группы входили 62-летний директор филиала банка, его 48-летний заместитель, 39-летний владелец группы компаний, в состав которой входит кредитное учреждение, а также его доверенное лицо 1977 года рождения», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, злоумышленники похитили более четырёх миллиардов рублей. На протяжении нескольких лет на основании подложных документов они выдавали заведомо невозвратные кредиты. В отношении трёх фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Четвёртый помещён судом под домашний арест.