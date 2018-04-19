Красноярца осудили за обман своих друзей на 18 млн рублей
Он брал деньги, но не возвращал их.
Он брал деньги, но не возвращал их.
52-летнего жителя Красноярска приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество с деньгами своих знакомых. Об этом сообщили в
«Но мужчина своих обязательств не выполнил, перестал отвечать на телефонные звонки и сменил место жительство. Полученные деньги он потратил на личные нужды. Потерпевшими признаны восемь человек, сумма ущерба составила около 18 млн рублей», — говорится в сообщении.
Красноярца осудили по статье «мошенничество». Отбывать наказание аферист будет с колонии общего режима.
Напомним, в настоящее время суда ждет житель Норильска за хищение 15 млн рублей. Мужчина переводил крупные суммы на свой счет, подделывал кассовые чеки, а затем пытался взыскать деньги с местных чиновников.