Красноярца осудили за обман своих друзей на 18 млн рублей

52-летнего жителя Красноярска приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество с деньгами своих знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Так, с 2011 по 2015 годы обвиняемый брал у своих друзей крупные суммы. Он обещал друзьям дешевые земельные участки и выгодный бизнес в сфере грузоперевозок.

«Но мужчина своих обязательств не выполнил, перестал отвечать на телефонные звонки и сменил место жительство. Полученные деньги он потратил на личные нужды. Потерпевшими признаны восемь человек, сумма ущерба составила около 18 млн рублей», — говорится в сообщении.

Красноярца осудили по статье «мошенничество». Отбывать наказание аферист будет с колонии общего режима.