В Волгоградской области за сутки сгорели пять автомобилей

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первое возгорание было зарегистрировано в 10:38 в Ворошиловском районе. На улице Автотранспортной горел автомобиль ВАЗ-2115 по всей площади. Пожарные расчеты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 10:52. Погибших и пострадавших нет, предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.

Второе возгорание произошло в 10:55 в городе Котово. На улице Мичурина горел по всей площади автомобиль ВАЗ-2106. Пожарные расчеты 43-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 11:03. Погибших и пострадавших нет, предполагаемая причина пожара — замыкание проводки под капотом.

Третий пожар был зарегистрирован в 16:40. На пересечении проспекта Жукова и улицы Хорошева горели моторный отсек и кабина грузовой «Газели», выпущенной в 2011 году. Погибших и пострадавших нет, предполагаемая причина — неисправность механизмов, узлов и агрегатов транспортного средства.