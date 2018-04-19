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11:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области за сутки сгорели пять автомобилей

Три отечественных легковушки, кроссовер и грузовик сгорели за минувшие сутки на территории Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первое возгорание было зарегистрировано в 10:38 в Ворошиловском районе. На улице Автотранспортной горел автомобиль ВАЗ-2115 по всей площади. Пожарные расчеты 20-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 10:52. Погибших и пострадавших нет, предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц.

Второе возгорание произошло в 10:55 в городе Котово. На улице Мичурина горел по всей площади автомобиль ВАЗ-2106. Пожарные расчеты 43-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 11:03. Погибших и пострадавших нет, предполагаемая причина пожара — замыкание проводки под капотом.

Третий пожар был зарегистрирован в 16:40. На пересечении проспекта Жукова и улицы Хорошева горели моторный отсек и кабина грузовой «Газели», выпущенной в 2011 году. Погибших и пострадавших нет, предполагаемая причина — неисправность механизмов, узлов и агрегатов транспортного средства.

Еще два автомобиля загорелись в 19:12 в Кировском районе Волгограда. На улице Минина горели ВАЗ-2105 2006 года по всей площади и бампер автомобиля Kia Sportage 2012 года выпуска. Пожарные расчеты пятой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19:25. Погибших и пострадавших нет, предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

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