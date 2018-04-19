В Волгоградской области за сутки сгорели пять автомобилей
Три отечественных легковушки, кроссовер и грузовик сгорели за минувшие сутки на территории Волгоградской области.
Три отечественных легковушки, кроссовер и грузовик сгорели за минувшие сутки на территории Волгоградской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Второе возгорание произошло в 10:55 в городе Котово. На улице Мичурина горел по всей площади автомобиль ВАЗ-2106. Пожарные расчеты 43-й
Третий пожар был зарегистрирован в 16:40. На пересечении проспекта Жукова и улицы Хорошева горели моторный отсек и кабина грузовой «Газели», выпущенной в 2011 году. Погибших и пострадавших нет, предполагаемая причина — неисправность механизмов, узлов и агрегатов транспортного средства.
Еще два автомобиля загорелись в 19:12 в Кировском районе Волгограда. На улице Минина горели ВАЗ-2105 2006 года по всей площади и бампер автомобиля Kia Sportage 2012 года выпуска. Пожарные расчеты пятой