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09:45 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале спасатели на вертолете и аэролодке эвакуировали людей с отколовшейся льдины

Сотрудники МЧС отрепетировали спасение рыбаков.

Источник: Комсомольская правда

Четверо рыбаков решили отдохнуть от рабочей суеты и отправились поудить на Белоярское водохранилище. Правда, рыбалка не задалась. Льдина, на которой сидели приятели, откололась и стала дрейфовать по всему водохранилищу. Прыгать в ледяную воду рыбаки не решились. А отколовшийся «айсберг» уносил мужчин все далше от берега. От холода друзья стали терять сознание. В это время их и заметил беспилотник сотрудников МЧС, мониторивший обстановку в акватории. Спасатели сразу же подняли всех по тревоге и уже через несколько секунд на помощь к рыбакам спешили аэролодка и катер на воздушной подушке. К счастью, ЧП оказалось всего лишь учениями работников МЧС.

— Для спасения людей к месту происшествия со спасательной станции сразу же выехали спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на аэролодке «Пиранья», которая в весенний период круглосуточно дежурит на водоеме, — рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области. — К месту ЧС также был направлен катер на воздушной подушке службы охраны Белоярской атомной электростанции.

Аэролодка и катер на воздушной подушке с легкостью запрыгнули с воды на льдину. Отчаявшимся рыбакам бросили спасательные круги, прикрепленые к лодкам, и стали вытаскивать их со льдины. К счастью, операция прошла успешно. И вскоре замерзшие рыбаки были уже на суше, где их ждали врачи «скорой помощи». Медики отогрели «пострадавших» и доставили их в больницу для осмотра.

Спасатели стали уже собираться домой, но тут поступила новая «вводная». В беду попал еще один рыбак. Мужчина во время рыбалки провалился под воду. Поэтому подъехать к нему на катере безопасно было невозможно. Поэтому спасатели решили поднять в воздух вертолет Ми-8 МЧС России. Спасатели спустились к тонувшему мужчине и прицепили его к тросу. В это время веревка запуталась вокруг головы «пострадавшего». Но работник МЧС вовремя это заметил и быстро откинул «удавку». В слудеющую секунду рыбака уже поднимали на борт вертолета.

— Этот водоем для учений был выбран не случайно, — поясняет начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Свердловской области Алексей Климов. — Белоярское водохранилище считается одним из опасных, потому что здесь ппроходит сброс теплых вод. Поэтому вероятность отрыва льдины весной очень велика. Напримем, весной прошлого года с оторвавшейся льдины были спасены 187 человек! И сегодня все участники учений отрабатывали свои действия практически в реальных условиях. «Рыбаки-экстремалы» находились на льдине, которая была окружена открытой водой. Спасатели действовали профессионально, замечаний нет.

К слову, в МЧС добавляют, что с наступлением весны все спасатели переведены в усиленный режим. А водоемы сейчас мониторят беспилотники МЧС.

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