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09:48 (мск), источник: Новый Калининград

В Немане во время пожара взорвался газовый баллон

В Немане накануне во время пожара произошел взрыв. Взорвался газовый баллон, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального управления МЧС в четверг.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:03. Пожар произошел на ул. Свердлова, горело деревянное строение, расположенное в жилом секторе. Всего в здании находилось три газовых баллона, два из них пожарным удалось эвакуировать. При взрыве никто не пострадал.

Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-16 и ПСЧ-12 в составе 5 человек и 2 единиц техники.

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