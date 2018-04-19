В Немане во время пожара взорвался газовый баллон
В Немане накануне во время пожара произошел взрыв. Взорвался газовый баллон, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
В Немане накануне во время пожара произошел взрыв. Взорвался газовый баллон, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:03. Пожар произошел на ул. Свердлова, горело деревянное строение, расположенное в жилом секторе. Всего в здании находилось три газовых баллона, два из них пожарным удалось эвакуировать. При взрыве никто не пострадал.
Для ликвидации пожара привлекались расчеты