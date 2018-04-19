Под Воронежем мужчина 18 лет хранил патроны на всякий случай

Репьевские полицейские получили оперативную информацию о том, что ранее несудимый 59-летний местный житель держит у себя дома боеприпасы.

У мужчины провели обыск. В его доме полицейские нашли и изъяли 31 патрон, который лежал в комнате за ящиком с носильными вещами. Боеприпасы направили на экспертизу. По заключению специалиста, это патроны калибра 7,62 мм, пригодные для производства выстрелов.