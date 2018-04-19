Под Воронежем мужчина 18 лет хранил патроны на всякий случай
Однако об этом узнали оперативники.
Однако об этом узнали оперативники.
Репьевские полицейские получили оперативную информацию о том, что ранее несудимый 59-летний местный житель держит у себя дома боеприпасы.
У мужчины провели обыск. В его доме полицейские нашли и изъяли 31 патрон, который лежал в комнате за ящиком с носильными вещами. Боеприпасы направили на экспертизу. По заключению специалиста, это патроны калибра 7,62 мм, пригодные для производства выстрелов.
— Мужчина заявил, что патроны купил около 18 лет назад у незнакомца, чтобы использовать в личных целях. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Хранителю боеприпасов грозит до четырех лет лишения свободы, — рассказали в