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09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем мужчина 18 лет хранил патроны на всякий случай

Однако об этом узнали оперативники.

Репьевские полицейские получили оперативную информацию о том, что ранее несудимый 59-летний местный житель держит у себя дома боеприпасы.

У мужчины провели обыск. В его доме полицейские нашли и изъяли 31 патрон, который лежал в комнате за ящиком с носильными вещами. Боеприпасы направили на экспертизу. По заключению специалиста, это патроны калибра 7,62 мм, пригодные для производства выстрелов.

— Мужчина заявил, что патроны купил около 18 лет назад у незнакомца, чтобы использовать в личных целях. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Хранителю боеприпасов грозит до четырех лет лишения свободы, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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