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09:37 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске похоронили четвертого погибшего при крушении вертолета

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр — РИА Новости. Четвертого из шести погибших при крушении вертолета в Хабаровске летчика похоронили в четверг, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Вертолет авиакомпании «Восток» 11 апреля упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны пять человек. Двух летчиков похоронили 14 апреля, еще одного — 16 апреля.

«Сегодня прошли похороны еще одного погибшего. Также известно, что прах одного из летчиков после кремации родственники заберут для захоронения на родину», — сказал собеседник.

Представитель управления по делам ГО и ЧС мэрии Хабаровска сообщил РИА Новости, что сейчас идет сбор документов для того, чтобы начать выплаты семьям погибших, в ближайшие дни этот процесс завершат.

Ранее сообщалось, что из бюджета Хабаровского края выделены 6,6 миллиона рублей: по одному миллиону на каждую семью и по 100 тысяч каждой семье на проведение похорон. Также авиакомпания «Восток» выплатит семьям погибших по 1 миллиону рублей.

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