17-летняя челябинка умерла в больнице

Трагедия случилась в больнице № 6 еще 14 апреля. Она жаловалась на боли в животе. Врачи заподозрили у пациентки аппендицит и направили ее на операцию. Перед этим нужно было провести диагностику. 15 апреля девушке начали делать эндоскопию.