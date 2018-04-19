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09:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

17-летняя челябинка умерла в больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 19 апреля, ФедералПресс. В Челябинске во время диагностики аппендицита умерла 17-летняя студентка.

Трагедия случилась в больнице № 6 еще 14 апреля. Она жаловалась на боли в животе. Врачи заподозрили у пациентки аппендицит и направили ее на операцию. Перед этим нужно было провести диагностику. 15 апреля девушке начали делать эндоскопию.

Во время манипуляций хирург задел крупный кровеносный сосуд. Зашить его не удалось. 17-летняя пациентка умерла от шока из-за кровопотери.

Минздрав Челябинской области и Управление здравоохранения города проводят проверку, сообщают СМИ.

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