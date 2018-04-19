17-летняя челябинка умерла в больнице
ЧЕЛЯБИНСК, 19 апреля, ФедералПресс. В Челябинске во время диагностики аппендицита умерла 17-летняя студентка.
ЧЕЛЯБИНСК, 19 апреля, ФедералПресс. В Челябинске во время диагностики аппендицита умерла 17-летняя студентка.
Трагедия случилась в больнице № 6 еще 14 апреля. Она жаловалась на боли в животе. Врачи заподозрили у пациентки аппендицит и направили ее на операцию. Перед этим нужно было провести диагностику. 15 апреля девушке начали делать эндоскопию.
Во время манипуляций хирург задел крупный кровеносный сосуд. Зашить его не удалось. 17-летняя пациентка умерла от шока
Минздрав Челябинской области и Управление здравоохранения города проводят проверку, сообщают СМИ.