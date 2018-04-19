13 человек, включая ребенка и беременную, чуть не задохнулись в застрявшем лифте ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге

«Только что извлекли из лифта в Мегаполисе. Он не мог открыть двери на 1 этаже. Нас было 11 человек + ребенок и беременная женщина. Кнопки вызова диспетчера не работают. Стали задыхаться. Позвонили в МЧС. Только тогда пришли нас извлекать. Беременной женщине стало нехорошо. Восточный юноша с рацией на нас наорал. Нахамил и вел себя нагло и вызывающе», — написала в Facebook одна из посетительниц торгового центра, оказавшаяся в душной ловушке.