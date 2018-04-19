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10:01 (мск), источник: УралПолит.ру

13 человек, включая ребенка и беременную, чуть не задохнулись в застрявшем лифте ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля, УралПолит.Ru. Спасатели МЧС вызволили посетителей торгово-развлекательного центра, застрявших в лифте.

В Екатеринбурге сразу 13 человек застряли в душной кабине лифта ТРЦ «Мегаполис».

«Только что извлекли из лифта в Мегаполисе. Он не мог открыть двери на 1 этаже. Нас было 11 человек + ребенок и беременная женщина. Кнопки вызова диспетчера не работают. Стали задыхаться. Позвонили в МЧС. Только тогда пришли нас извлекать. Беременной женщине стало нехорошо. Восточный юноша с рацией на нас наорал. Нахамил и вел себя нагло и вызывающе», — написала в Facebook одна из посетительниц торгового центра, оказавшаяся в душной ловушке.

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Ранее в связи с пожаром в торговом центе «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека, прокуратура Екатеринбурга организовала проверку ТЦ, включая и «Мегаполис». В торговом центре около оживленного южного автовокзала были обнаружены 78 нарушений противопожарной безопасности.

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