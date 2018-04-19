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11:17 (мск), источник: Комсомольская правда

На границе в Багратионовске задержали крупную партию марихуаны и гашиша

Крупная партия наркотиков растительного происхождения была задержана на границе в Багратионовске.

В ходе досмотра тягача с российской регистрацией, прибывшего из Польши, в технологическом отсеке авто обнаружили две канистры с темной маслянистой жидкостью, в каждой из которых находилось по 17 свертков, обмотанных скотчем. Внутри было растительное вещество зеленого цвета. Как выяснили эксперты позже — это марихуана и гашиш общим весом более 3 кг.

Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни сообщает, что возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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