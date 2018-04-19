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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде маленькая девочка попала под колеса маршрутки

Шестилетняя девочка получила травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси, зарегистрированного в Ворошиловском районе Волгограда.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, авария произошла в 17:20.

По предварительной информации, 54-летний водитель, управляя микроавтобусом «Газель», ехал по улице Ужгородской.

26-летняя женщина с шестилетней дочерью попросили остановить маршрутку у дома № 28. Женщина вместе с ребенком вышли из салона, а маршрутка в это время тронулась. Водитель не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на девочку, но услышал крики матери, остановил машину, вызвал к месту происшествия сотрудников полиции и «скорую помощь».

В результате инцидента ребенок с ушибами доставлена в больницу.

Отметим, что это единственное ДТП с пострадавшими, которое было зарегистрировано за минувшие сутки в Волгоградской области.

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