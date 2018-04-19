В Волгограде маленькая девочка попала под колеса маршрутки
Шестилетняя девочка получила травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси, зарегистрированного в Ворошиловском районе Волгограда.
Шестилетняя девочка получила травмы в результате ДТП с участием маршрутного такси, зарегистрированного в Ворошиловском районе Волгограда.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
По предварительной информации, 54-летний водитель, управляя микроавтобусом «Газель», ехал по улице Ужгородской.
26-летняя женщина с шестилетней дочерью попросили остановить маршрутку у дома № 28. Женщина вместе с ребенком вышли из салона, а маршрутка в это время тронулась. Водитель не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на девочку, но услышал крики матери, остановил машину, вызвал к месту происшествия сотрудников полиции и «скорую помощь».
В результате инцидента ребенок с ушибами доставлена в больницу.
Отметим, что это единственное ДТП с пострадавшими, которое было зарегистрировано за минувшие сутки в Волгоградской области.