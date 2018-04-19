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11:15 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье при странных обстоятельствах девушка не доехала до дома

Жительницу края разыскивают уже более двух недель.

В Приморье разыскивают Непитаеву Евгению, 1992 года рождения, проживающую в поселке Горнореченский Кавалеровского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Сообщается, что 2 апреля в 09:00 девушка выехала из поселка Ольга на попутной машине в поселок Горнореченский и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 25−30 лет, рост 165−170 см., волосы кучерявые, средней длины, черные. Была одета: черная кожаная куртка, джинсы синего цвета, сапоги черного цвета кофта красно-черного цвета.

Особые приметы: на правом плече имеется татуировка.

Девушка может находиться в любом населенном пункте Приморского края.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении девушки, просим позвонить в полицию.

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