В Приморье при странных обстоятельствах девушка не доехала до дома

В Приморье разыскивают Непитаеву Евгению, 1992 года рождения, проживающую в поселке Горнореченский Кавалеровского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Сообщается, что 2 апреля в 09:00 девушка выехала из поселка Ольга на попутной машине в поселок Горнореченский и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 25−30 лет, рост 165−170 см., волосы кучерявые, средней длины, черные. Была одета: черная кожаная куртка, джинсы синего цвета, сапоги черного цвета кофта красно-черного цвета.