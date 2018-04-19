Серийный телефономошенник обманули 20 доверчивых крымчан

Источник: РИА "Новости"

С заявлением о том, что неизвестный обманным путем завладел ее деньгами в размере 7,4 тыс рублей, в полицию обратилась 80-летняя местная жительница.

«Со слов заявительницы ей на мобильный телефон позвонил мужчина, которого она приняла за брата, и попросил перечислить деньги ему на лечение. Не перепроверив информацию и не перезвонив родственнику, женщина перевела необходимую сумму через терминал», — рассказали в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее судимого за имущественные преступления 37-летнего местного жителя. Мужчина признался в совершении преступления, а также еще в 19 аналогичных фактах мошенничества, совершенных им на территории Симферополя.