В Алуште джип врезался в троллейбусную опору: водителя зажало в авто

Авария произошла накануне вечером на улице Октябрьской. На место ДТП немедленно выехали службы экстренного реагирования. Как выяснили прибывшие на место спасатели, водитель легкового автомобиля SsangYong Rexton не справился с управлением и допустил столкновение с троллейбусной опорой.
«Из-за удара автомобиль деформировался, и водитель не смог самостоятельно покинул транспортное средство. Спасатели с помощью специнструмента провели деблокацию пострадавшего. 30-летний мужчина был предан сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», — сообщили в МЧС.
Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства провели работы по обесточиванию автомобиля и обеспечили пожарную безопасность на месте ДТП.