Водителя автомобиля, попавшего под поезд, госпитализировали на Кубани

Водитель легкового автомобиля Hyundai выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом в среду, 18 апреля, около 21:20.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.