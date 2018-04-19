Водителя автомобиля, попавшего под поезд, госпитализировали на Кубани
Авария произошла на железнодорожном перегоне Майкоп — Тульская Краснодарского региона СКЖД. На график движения поездов она не повлияла.
Авария произошла на железнодорожном перегоне Майкоп — Тульская Краснодарского региона СКЖД. На график движения поездов она не повлияла.
Водитель легкового автомобиля Hyundai выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом в среду, 18 апреля, около 21:20.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
В результате водитель автомобиля был госпитализирован, сообщили в