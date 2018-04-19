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11:31 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Водителя автомобиля, попавшего под поезд, госпитализировали на Кубани

Авария произошла на железнодорожном перегоне Майкоп — Тульская Краснодарского региона СКЖД. На график движения поездов она не повлияла.

Водитель легкового автомобиля Hyundai выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся маневровым локомотивом в среду, 18 апреля, около 21:20.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате водитель автомобиля был госпитализирован, сообщили в пресс-службе «РЖД».

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