На Кубани двоих парней будут судить за покушение на убийство на берегу реки
Преступление произошло в августе 2017 года. В апреле уголовное дело направили в суд.
Преступление произошло в августе 2017 года. В апреле уголовное дело направили в суд.
По версии следствия, 19 августа 2017 года двое парней в возрасте 18 и 24 лет отдыхали у реки Сосыка, распивали алкоголь. В это время в беседке неподалеку находилась другая компания мужчин. Между парнями и четырьмя мужчинами возник словесный конфликт. После этого молодые люди ушли, но спустя непродолжительное время вернулись с ножом и молотком, чтобы отомстить обидчикам. Подойдя к мужчинам, они начали бить их по очереди молотком по головам и ножом по телам.
Пострадавшие получили различные повреждения:
После преступления злоумышленники скрылись, однако на следующий день их задержали. Возбудили уголовное дело. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.