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15:18 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани двоих парней будут судить за покушение на убийство на берегу реки

Преступление произошло в августе 2017 года. В апреле уголовное дело направили в суд.

Источник: Кубань 24

По версии следствия, 19 августа 2017 года двое парней в возрасте 18 и 24 лет отдыхали у реки Сосыка, распивали алкоголь. В это время в беседке неподалеку находилась другая компания мужчин. Между парнями и четырьмя мужчинами возник словесный конфликт. После этого молодые люди ушли, но спустя непродолжительное время вернулись с ножом и молотком, чтобы отомстить обидчикам. Подойдя к мужчинам, они начали бить их по очереди молотком по головам и ножом по телам.

Пострадавшие получили различные повреждения: черепно-мозговые травмы, проникающие колото-резанные ранения и другие. Убить пострадавших нападающим не удалось, так как те оказали сопротивление и им успели оказать помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После преступления злоумышленники скрылись, однако на следующий день их задержали. Возбудили уголовное дело. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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