На Кубани двоих парней будут судить за покушение на убийство на берегу реки

По версии следствия, 19 августа 2017 года двое парней в возрасте 18 и 24 лет отдыхали у реки Сосыка, распивали алкоголь. В это время в беседке неподалеку находилась другая компания мужчин. Между парнями и четырьмя мужчинами возник словесный конфликт. После этого молодые люди ушли, но спустя непродолжительное время вернулись с ножом и молотком, чтобы отомстить обидчикам. Подойдя к мужчинам, они начали бить их по очереди молотком по головам и ножом по телам.