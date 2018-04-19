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10:50 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв ДТП в Челябинской области возросло до четырех

ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр — РИА Новости. Один из шести пострадавших в среду в ДТП в Челябинской области, в котором погибли три человека, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе минздрава региона.

Как сообщала ранее областная полиция, в среду около 14.35 (12.35 мск) на 95-м километре автодороги Челябинск-Троицк водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП в автомобиле «Лада Калина» погибли три человека, в том числе ребенок. Еще шесть человек получили ранения, из них трое несовершеннолетних.

«После ДТП все пострадавшие — трое взрослых и трое детей — были госпитализированы в городскую больницу Южноуральска. В настоящее время самый маленький ребенок, трехлетний, находится в стабильном состоянии, второй несовершеннолетний был доставлен на реанимобиле в челябинскую детскую областную больницу. За третьим несовершеннолетним выехал из Челябинска автомобиль медиков… но пострадавший умер в больнице», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, трое взрослых, пострадавших в ДТП, остаются в больнице Южноуральска. У двух — состояние средней степени тяжести, а третьего пострадавшего — женщину — накануне прооперировали, другой информации о ее состоянии пока нет, уточнила представитель минздрава.

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